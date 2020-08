Alunos da rede pública de Paços de Ferreira vão ter refeições escolares gratuitas

A Câmara de Paços de Ferreira vai proporcionar no ano letivo 2020/2021 refeições escolares gratuitas a todos os alunos residentes no concelho, do pré-escolar ao 12.º ano, da rede pública, informou hoje aquela autarquia do distrito do Porto.

"Esta medida vai beneficiar diretamente 7.519 alunos e consequentemente milhares de famílias do concelho", lê-se num comunicado da autarquia.

O presidente do município, Humberto Brito, já assinou os primeiros quatro de um conjunto de protocolos que consagram aquela medida, nomeadamente com a Associação Paços 2000, a Associação de Pais do Centro Escolar de Penamaior, o Centro Escolar de Frazão/Arreigada e o Centro Social e Paroquial de Ferreira.

Aquelas instituições fornecerão as refeições às crianças do pré-escolar e do 1.º ciclo de ensino básico.

Seguir-se-á, acrescenta a câmara, a assinatura de novos protocolos que vão abranger os alunos dos 2.º e 3.º ciclos e do ensino secundário.

Citado no comunicado, Humberto Brito assinala que "a educação é um dos fatores mais decisivos no desenvolvimento humano" e que, por isso, "merece por parte do Município de Paços de Ferreira uma atenção redobrada, sobretudo nesta fase em que o regresso à escola ocorre perante uma crise sanitária e económica, sem precedentes, no país e também no concelho".