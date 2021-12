A distrital do BE de Santarém vai levar o caso da escolha da cabeça de lista ao distrito ao Tribunal Constitucional. Militantes querem que os juízes se pronunciem sobre a legitimidade da direção para propor Fabíola Cardoso depois de a distrital ter aprovado Sofia Ligeiro.

Militantes do BE recorrem ao TC para contestar lista a Santarém

A escolha da cabeça de lista do BE a Santarém ainda não é um capítulo encerrado. Os militantes da distrital já entregaram uma carta de oposição à Comissão de Direitos (o órgão jurisdicional do partido) e vão avançar com uma queixa ao Tribunal Constitucional. Em causa está a forma como a direção do partido escolheu Fabíola Cardoso em vez de Sofia Ligeiro, cujo nome tinha sido aprovado por cerca de 70% dos aderentes numa assembleia distrital.

"Vamos pedir ao Tribunal Constitucional que analise a situação e clarifique", diz à SÁBADO Sofia Ligeiro, explicando que mais do que impugnar o nome da deputada Fabíola Cardoso, o objetivo é perceber se a direção tinha legitimidade para impor um nome à distrital à luz dos estatutos.

"A questão estatutária é menor. Isto prende-se com questões políticas, mas se o argumento é estatutário, o objetivo é clarificar as normas", diz Sofia Ligeiro, que tinha sido o nome escolhido pelos militantes de Santarém, conseguindo 70 dos 119 votos numa assembleia distrital na qual Fabíola Cardoso foi preterida.