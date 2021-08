A estratégia de Costa para o fim da geringonça

António Costa recorre pela segunda vez ao Tribunal Constitucional para definir as regras de relação com o Parlamento e se resguardar dos efeitos do fim dos acordos à esquerda. Pelo meio, há também um recado ao Presidente da República.

O problema da definição dos limites do Parlamento perante um governo minoritário pôs-se pela primeira vez no primeiro executivo de Cavaco Silva. Mas a decisões que marcaram a jurisprudência constitucional nesta matéria foram tomadas durante os governos de António Guterres. Primeiro com o acórdão 1/97 (sobre a criação de vagas para o ensino superior) e depois com o Processo nº 621/97 (sobre a cobrança de portagens no Oeste). No primeiro dos casos, o Tribunal Constitucional pronunciou-se a favor da Assembleia da República, no segundo decidiu a favor do Governo. Mais de 20 anos depois e numa altura em que já todos os juízes mudaram, chega ao Palácio Ratton um pedido de António Costa que pretende clarificar os limites da atuação de um Parlamento onde o Governo não tem a maioria.

Usando a prorrogativa constitucional, Costa enviou para o Tribunal Constitucional (TC) duas normas sobre a contratação de professores que foram aprovadas pela oposição contra os votos do PS naquilo a que o Executivo gosta de se referir como uma "coligação negativa". Os diplomas não terão um impacto significativo – são sobre a contratação de meia centena de docentes do ensino artístico e a negociação (entretanto já em curso) de regras de contratação e mobilidade de professores do básico e secundário. Mas a decisão que for tomada poderá vir a definir a relação entre Governo e Parlamento.

"Leitura política será inevitável"

"A leitura política vai ser inevitável", admite à SÁBADO o constitucionalista e deputado do PS Bacelar Vasconcelos.