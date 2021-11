Cristina Rodrigues e PAN às 'turras' no Twitter e na justiça

O PAN acusa deputada não-inscrita de invadir e apagar emails do partido, mas Cristina Rodrigues desmente as acusações. A deputada independente tem criticado abundantemente o seu antigo partido no Twitter.

"Vá malta, já chega. Deixem a Inês Sousa Robles em paz. (Desculpem não resisti)", escreveu a deputada independente Cristina Rodrigues na sua conta pessoal de Twitter. A farpa lançada à porta-voz do PAN aponta à alegada hipocrisia de Inês Sousa Real por ter uma empresa de exploração agrícola que está envolta em polémica.



Eleita pelo círculo de Setúbal nas listas do PAN, manteve-se na Assembleia da República como deputada não inscrita depois da cisão com o partido. Na saída justificou-se dizendo que houve "quebra do compromisso assumido para com os eleitores".



"Hoje, de coração extremamente apertado, decidi desvincular-me do PAN, após ter dado tanto de mim a este partido. Infelizmente, não consigo adiar mais esta decisão e apenas a tomo por não ver outra saída e por acreditar que, ao adiá-la, poderia vincar ainda mais as divergências existentes e ser mais prejudicial para o partido, para mim e para as causas com que continuo a identificar-me", afirmou então.