Urnas à vista: quem ganha e quem perde com eleições antecipadas?

Quem ganha e quem perde? O tempo é de expectativa, gestão cuidadosa da "narrativa" e guerras de palavras. Mas a confirmar-se o cenário de legislativas à vista daqui a três meses, no atual cenário não há vencedores antecipados, mas é possível antever tendências: descidas suaves, abruptas ou ambições com potencial.



O grupo da queda

"O cenário de eleições antecipadas não é favorável aos três partidos de esquerda", a saber, PS, BE e PCP, aponta o diretor do Instituo de Ciências Sociais António Costa Pinto. As consequências, independentemente dos números concretos em que se venham a traduzir, serão a de que "uma redução da expressão eleitoral é o cenário mais provável para qualquer um dos três partidos". Se a esquerda mantém maioria face ao bloco da direita, ou se essa situação se inverte, "é outra questão".O politólogo João Pereira Coutinho, colunista da SÁBADO , tem a mesma perspetiva, mas coloca a tónica sobretudo no BE e no PCP: "Das eleições só pode sair uma extrema esquerda mais fragilizada do que já estava. Aliás, pode ser um contrassenso o facto de não terem viabilizado o orçamento, sabendo que isso os penalizaria." Mas admite uma razão estratégica para isso: "A questão é como é que estarão em 2023. Podem aceitar agora uma punição momentânea para eventualmente se reforçarem depois como partidos de protesto – que é para isso que servem, de resto." E o momento nem é assim tão estranho: "Se se reparar, desde 2015 que só tiveram tareias eleitorais."