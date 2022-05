Agente da PSP Fábio Guerra terá morrido durante 'ação policial'

O agente da Polícia de Segurança Pública, Fábio Guerra, que morreu na sequência de agressões à porta de uma discoteca em Lisboa terá morrido durante uma "ação policial".







Fábio Guerra

De acordo com o Jornal de Notícias desta quarta-feira, a conclusão consta no inquérito da PSP que permitirá à família da vítima receber uma indemnização.Recorde-se que o agente da PSP foi espancado à porta do estabelecimento de diversão noturna a 19 de março, vindo a falecer dias depois no hospital.