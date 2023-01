Advogado de Miguel Reis considera "chocante" manter ex-autarca em prisão preventiva

Miguel Reis, que presidia à Câmara Municipal de Espinho, foi um dos cinco detidos na terça-feira no âmbito da Operação Vórtex.

O advogado do ex-autarca de Espinho arguido na Operação Vórtex disse este sábado que a decisão de manter Miguel Reis em prisão preventiva, a medida de coação mais gravosa, é "chocante" e que vai recorrer.





"Para a defesa é uma decisão chocante. Não conhecemos o teor da decisão, mas obviamente que vai ser interposto recurso", disse o advogado Nuno Brandão, à porta do Tribunal de Instrução Criminal (TIC) do Porto.Miguel Reis, que presidia à Câmara Municipal de Espinho (distrito de Aveiro), foi um dos cinco detidos na terça-feira no âmbito da Operação Vórtex.Em causa estão suspeitas de corrupção e de outros crimes económico-financeiros cometidos, alegadamente, "em projetos imobiliários e respetivo licenciamento, respeitantes a edifícios multifamiliares e unidades hoteleiras, envolvendo interesses urbanísticos de dezenas de milhões de euros, tramitados em benefício de determinados operadores económicos", segundo a Polícia Judiciária (PJ).