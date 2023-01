António Costa pede aos socialistas que sejam mais exigentes consigo próprios

O secretário-geral do PS considerou este sábado que 50 anos de história do seu partido impõem elevada responsabilidade e pediu aos socialistas que sejam mais exigentes consigo próprios desde a escolha de candidatos às freguesias até ao Governo.







REUTERS/Piroschka van de Wouw/File Photo/File Photo

Descubra as

Edições do Dia em três periodos distintos do dia, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos das Edições do Dia estão ordenados cronologicamente melhor que a SÁBADO prepara para si. Pode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana Publicamos para si,, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos dasestão ordenados cronologicamente aqui , para que não perca nada doPode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana

Estas palavras foram proferidas por António Costa no final de uma longa intervenção que proferiu perante a Comissão Nacional do PS, que decorre em Coimbra, numa alusão aos casos que têm marcado a vida interna deste partido, no plano autárquico, ou ao nível governativo."Estes 50 anos são uma História que nos deve honrar a todos e que nos confere uma enorme responsabilidade de a saber honrar, porque o PS não é um partido qualquer, nasceu quando era proibido os partidos nascerem", disse, numa referência à fundação deste partido por Mário Soares na Alemanha, em 1973, ainda no período do Estado Novo.Para António Costa, essa história do PS "impõe uma grande responsabilidade"."Impõe-nos que em cada momento sejamos muito exigentes connosco próprios, mais exigentes connosco próprios, porque nunca devemos esquecer todos aqueles que temos de honrar e respeitar. Por isso, da escolha de presidentes de juntas de freguesia à escolha de membros do Governo, temos de ser mesmo muito exigentes, muito mais exigentes, porque temos 50 anos de História e um património que temos de honrar e respeitar", frisou.