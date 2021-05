Advogado: 'Requisição civil do Zmar não tem nada a ver com a pandemia'

O Supremo Tribunal Administrativo (STA) aceitou o pedido de suspensão da requisição civil apresentado pelo advogado dos proprietários do Zmar, que defende que agora o Governo deve proceder à retirada destas pessoas das instalações. O Governo ainda não foi notificado.



Nuno da Silva Vieira, advogado dos proprietários, afirma à SÁBADO que a partir do momento em que este tipo de providência cautelar - "para suspensão de eficácia de ato administrativo" - é aceite e a outra parte é notificada, o seu efeito é o de suspender o ato administrativo em causa. Isto significa que os migrantes alojados nas casas do Zmar terão de abandonar as residências a partir do momento em que a Presidência do Conselho de Ministros for notificada, já que a requisição civil é suspensa.



O representante legal dos proprietários garante que os seus clientes serão "os primeiros a defender os migrantes", esclarecendo que ninguém quer "que o Governo salte de um lado para o outro com os migrantes". "Estas pessoas não têm culpa nenhuma nesta situação. A culpa disto é do Governo que tem de encontrar soluções definitivas para o alojamento destes trabalhadores. Nós não vamos fazer nada para tirar ou mover migrantes das casas", assegura o advogado que considera que é a requisição civil o alvo deste recurso. No entanto, espera que as autoridades cheguem para levar as pessoas dali.