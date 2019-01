O PCP apresentou um projeto de lei que visa proibir os perseguidores de contactarem ou de se aproximarem das vítimas antes da fase de julgamento. Há stalkers que alugam casas em frente ao prédio das vítimas.

O que torna alguém um stalker? Fazer um assédio persistente, que se traduz em formas de comunicação e vigilância constantes, sem que a outra pessoa o deseje ou permita. É crime na lei portuguesa mas, segundo o Código Penal, os tribunais só podem proibir os arguidos de contactar com as vítimas após um condenação – processo que pode demorar vários anos.



O perseguidor "vai colocar-se à porta do trabalho da vítima, vai persegui-la de automóvel, vai alugar casa em frente ao prédio onde ela alugou casa também", explicou. "Põem papéis na caixa do correio a dizer ‘eu sei a que horas chegaste. Eu sei com quem chegaste a casa’", explica à SÁBADO Daniel Cotrim, da Associação Portuguesa de Apoio à Vítima (APAV). Mas frisou: "Obviamente que ficamos contentes".

Agora, o PCP apresentou um projeto de lei que visa proibir os perseguidores de contactarem ou de se aproximarem das vítimas antes da fase de julgamento. "Este tipo de decisão só peca por tardia", afirma Cotrim. "Até agora não existe qualquer medida de coação ou de proibição de contacto enquanto a pessoa está efetivamente a ser vítima deste tipo de situações" explicou o psicólogo clínico. "A lei não protege de forma nenhuma a vítima."

As duas dimensões da perseguição

Segundo Daniel Cotrim, nos casos em que a vítima não conhece o perseguidor os casos têm tendência a ser mais complicados – isto porque quando são casos de ex-companheiros, por exemplo, muitas vezes existe, além da perseguição, violência doméstica. Nesta última situação, a vítima pode apresentar outro tipo de queixa onde já existe a aplicação de medidas de coação antes do julgamento.

Se a vítima não conhece o stalker, "o sistema não consegue proteger a pessoa do alegado autor do crime" até que exista um julgamento. "Quase que se tem que tentar ir por outros crimes – como difamação, injúria, ofensas à integridade física -, se existirem. Muitas vezes os casos não chegam a esse extremo", explicou o psicólogo.

Por outro lado, existem os casos de perseguição após uma rutura de uma relação. Daniel Cotrim lembra-se de casos de mulheres que recorreram à APAV: "Contavam que os ex-companheiros deixavam recados no carro, mandavam entregar flores no trabalho, apareciam à porta de casa delas". Socialmente, explica, "isto era visto como uma queixa despropositada por parte da vítima". Já do ponto de vista policial e judicial não havia muito a fazer, "a não ser quando o perseguidor passava a fazer ameaças e a perturbar a vida privada das pessoas".

Casos de stalking têm aumentado

Ainda sem números relativos ao ano passado, a APAV recebeu em 2017 queixas de 415 vítimas de stalking.

Além do aumento de queixas por perseguição, "há um aumento considerável da queixa por perseguição associada à violência doméstica", afirmou Cotrim.

Por ser um crime semipúblico, que depende de uma queixa, os processos e condenações podem ser mais demoradas. "Tudo na justiça em Portugal é lento mas neste tipo de crimes as coisas acabam por ser mais lentas", disse o psicólogo. Por esse motivo, ainda é cedo para percebermos verdadeiramente" qual o efeito desta possível alteração à lei.

Queixas são sobretudo de mulheres

A maioria das queixas que a APAV recebeu nos últimos anos foram de mulheres. "Sobretudo relacionado com situações de violência conjugal", revelou o psicólogo.

"Uma mulher que se estava a separar do companheiro, com o qual mantinha uma relação abusiva mas sem maus-tratos físicos, recebeu durante dois ou três meses consecutivos mensagens a dizer que gostava muito dela, que eram muito felizes. Mandava-lhe flores para o local de trabalho, aparecia à porta de casa dela", relembra Daniel Cotrim.

Esta mulher acabou por tentar apresentar queixa. Por não existir na lei nenhuma medida de proteção, foi obrigada a apresentar uma queixa por violência doméstica para conseguir que o ex-companheiro não se aproximasse dela. "Estas situações aparecem muitas vezes. Normalmente, os homicídios ou as tentativas de homicídio acontecem na sequência de momentos de perseguição", contou.

"Se tu és minha, não és de mais ninguém"

Na grande maioria das situações que a APAV acompanha, o autor do crime vai fazer os possíveis para continuar a limitar e controlar a liberdade da vítima mulher. "É como a velha história do ‘se tu és minha não és de mais ninguém’", disse Daniel Cotrim.

Estas pessoas, sem uma alteração à lei, não têm forma de pedir proteção legal, não têm forma de afastar aquela pessoa. "A necessidade, mais do que mexer na duração das penas, é sobretudo permitir que as vítimas possam ter um acesso a medidas de proteção antes do caso passar a transitar em julgado", concluiu Cotrim.