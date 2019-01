Mesmo depois de serem acusados, os stalkers podem continuar a perseguir as vítimas. Os tribunais só podem proibir os arguidos de contactar os queixosos após uma condenação. O PCP quer mudar isso - e dá o exemplo de António Manuel Ribeiro, vocalista dos UHF, e da atriz Patrícia Tavares.

Quem é acusado de stalking? Quem, "de modo reiterado, perseguir ou assediar outra pessoa, por qualquer meio, direta ou indiretamente, de forma adequada a provocar-lhe medo ou inquietação ou a prejudicar a sua liberdade de determinação", lê-se no Código Penal. Porém, os tribunais só podem proibir os arguidos de contactar os queixosos após uma condenação, cujo processo pode demorar anos. Face a esta situação, o PCP apresentou um projeto de lei para que os perseguidores sejam proibidos de contactarem ou de se aproximarem das vítimas antes da fase de julgamento.



À SÁBADO, o deputado comunista António Filipe, autor da proposta, explicou que o projeto de lei foi motivado pelas "centenas de testemunhas, algumas delas com notoriedade pública", cuja história "reforçou a necessidade de prever medidas preventivas de afastamento". "O caso do vocalista de Manuel Ribeiro, vocalista dos UHF, é impressionante. Também a atriz Patrícia Tavares foi vítima", exemplificou.



O caso de António Manuel Ribeiro está retratado no seu livro "És Meu, Disse Ela". Entre 2003 e 2012, mesmo com o caso em tribunal, o artista foi ameaçado, perseguido e assediado por uma mulher, conhecida como Cristina/82, uma fã obcecada que lhe chegou a enviar centenas de mensagens e a vigiá-lo a toda a hora. Até tentou atropelar Manuel Ribeiro. A mulher acabou por ser condenada a dois anos de prisão com pena suspensa e a uma multa de 25 mil euros (que não chegou a pagar).



De acordo com a exposição de motivos, os comunistas frisam que, com a atual legislação, "a perseguição persiste até à sentença condenatória, com consequências dramáticas para as vítimas, que não encontram na lei a proteção que lhes é devida". O projeto de lei vai receber esta quarta-feira o aval do presidente da Assembleia da República, Ferro Rodrigues.



De acordo com o último relatório da APAV, houve 415 vítimas de stalking em 2017. "O PCP considera que a adoção dessa medida legislativa não deve ser adiada. O número de casos de stalking tem vindo a aumentar, e em todos os casos, há vítimas que têm de ser protegidas dos agressores através das medidas preventivas adequadas, que podem passar pela proibição de contactos", indica o projeto de lei do PCP.



O stalking encontra-se na legislação desde 2015. Contudo, de acordo com a lei em vigor, a aplicação de penas acessórias de proibição de contacto com a vítima só pode acontecer preventivamente perante indícios da prática de crimes punidos com pena de prisão de máximo superior a três anos. O que não é o caso do crime de stalking, que prevê uma pena de prisão até três anos.



De acordo com o deputado do PCP, havia duas possibilidades para resolver este problema: "Ou se mexia na moldura penal ou se previa esta possibilidade de aplicação a este tipo de crime." O PCP preferiu a segunda opção. "É mais cauteloso não mexer [na moldura penal] porque o equilibrio no sistema deve ser mantido", explicou.



"Quando a lei foi criada em 2015, já vários pareceres apontavam para esta necessidade. A iniciativa não foi nossa e, com o passar do tempo, as coisas foram ficando assim", explicou o deputado do PCP. Nessa altura, o Conselho Superior do Ministério Público e o Instituto de Direito Penal e de Ciências Criminais da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa sugeriram que as proibições e a imposição de condutas pudessem ser aplicadas aos indícios do crime de perseguição independentemente da respetiva moldura penal.