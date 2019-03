Projecto-lei irá reparar falha na lei atual que permite que vítimas possam continuar a ser visadas pelos seus stalkers até a sua pena ser lida.

Um projeto de lei em curso no Parlamento irá permitir a proibição de contacto de perseguidores a vítimas desse crime antes do julgamento e irá também incluir um serviço de teleassistência, medida que apenas existia em casos de violência doméstica, avança o Jornal de Notícias desta segunda-feira. A iniciativa do PAN, apoiada por PCP e BE, irá reparar uma falha na lei atual, que permite que vítimas possam continuar a ser visadas pelos seus stalkers até a sua pena ser lida.

A medida, que deu entrada no Código Penal em 2015, apenas permitia a proibição e imposição de condutas até se iniciar a fase de instrução, ou seja, antes do julgamento, para crimes com pena máxima acima dos três anos. Como o crime de perseguição tem uma pena máxima menor que três anos, tal situação não se verifica – mesmo em casos de perigo de continuação de atividade criminosa.

No entanto, refere o jornal, o relatório do projeto de lei de PAN, PCP e BE já foi aprovado na Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias, e irá agora seguir para debate em plenário. O Jornal de Notícias indica ainda que a sua aprovação está garantida, face às posições manifestadas pelos outros partidos.

De acordo com o porta-voz do PAN, André Silva, ao jornal, muitas mortes por violência doméstica "são precedidas de condutas subsumíveis ao crime de perseguição", pelo que "urge dotar as vítimas de mais meios de proteção efetiva, para que estas situações trágicas sejam evitadas.