Quando se entra no site do partido de Pedro Santana Lopes, vemos uma imagem: três rapazes e três raparigas com a mensagem "Portugal por muito mais. Torne-se militante!"

"Jovens atraentes juntos de pé". Estas são algumas das possíveis palavras-chave usadas para se encontrar esta imagem, com três rapazes e três raparigas sob um fundo branco, que a equipa da Aliança usou no seu site para ilustrar jovens membros do partido de Pedro Santana Lopes.



"Portugal por muito mais - Há um novo partido em Portugal", colocou a Aliança na fotografia retirada do banco de imagens ShutterStock. À SÁBADO, Tiago Sousa Dias, porta-voz do partido, confirmou que o partido recorreu ao banco de imagens para o efeito, salientando que "a escolha foi feita pelos "responsáveis pelo site", sendo uma imagem provisória.



Também foram apresentados esta semana os novos outdoors do partido. Nas redes sociais, a fotografia de Pedro Santana Lopes suscitou comentários por aparecer ao lado de dois jovens louros. A mesma fonte oficial da Aliança frisa que estas pessoas não foram retiradas de um banco de imagens: "são Ana Pedrosa-Augusto e Bruno Ferreira Costa, membros da Comissão Instaladora Nacional."



Não é a primeira vez que o uso de bancos de imagens por parte de partidos políticos é noticiado. Durante as legislativas de 2015, a coligação PSD/CDS-PP usou caras de uma agência de imagens sem ter licença para fins políticos, enquanto o PS usou fotos de colaboradores da Junta de Freguesia de Arroios para representar desempregados.