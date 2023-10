Grau de ameaça terrorista em Portugal passa de moderado para significativo

As autoridades consideram que, no contexto do conflito entre Israel e o Hamas, "existirem condições que justificam" essa alteração.

O Sistema de Segurança Interna (SSI) decidiu elevar o grau de ameaça terrorista em Portugal de moderado para significativo, considerando, no contexto do conflito entre Israel e o Hamas, "existirem condições que justificam" essa alteração, segundo um comunicado hoje divulgado.







Pedro Catarino/Cofina

Tópicos Terrorismo Portugal Hamas Israel

"O Serviço de Informações de Segurança (SIS), enquanto entidade responsável pela avaliação de ameaça, tem procurado ao longo destes dias, em estreita e permanente cooperação com os seus parceiros internacionais e nacionais no contexto do Sistema de Segurança Interna, coligir de forma sistemática indícios que permitam, no contexto dos potenciais agentes de ameaça, identificar e caracterizar intenções e capacidades. Desta forma, o SIS considerou existirem condições que justificam a alteração do grau de ameaça terrorista em Portugal de Moderado para Significativo", lê-se no comunicado.