Abriu o Funicular da Graça, sete meses após descarrilamento do Elevador da Glória. Portadores de passe têm prioridade

É o primeiro equipamento que retoma a operação em Lisboa, após a tragédia do Elevador da Glória que acabou por ditar o seu encerramento, a par dos ascensores da Bica, Lavra e Graça.

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É o mais recente transporte da cidade que ajuda a vencer colinas. Esteve encerrado vários meses após o descarrilamento do Elevador da Glória, a 3 de setembro, uma tragédia que causou a morte de 17 pessoas. Esta quinta-feira, o Funicular da Graça voltou a abrir ao público, mas apenas de segunda a sexta-feira, entre as 9h00 e as 17h00. Durante as próximas semanas, a Carris garante, em comunicado, que o horário de funcionamento do Funicular da Graça será alargado.



Lisboa: Funicular da Graça volta a funcionar com prioridade a portadores do passe navegante Bruno Colaço / Correio da Manhã

Durante o tempo de encerramento, este funicular esteve a ser alvo de uma verificação técnica, recebendo a revalidação da Licença de Exploração, após o IMT - Instituto da Mobilidade e dos Transportes ter considerado que cumpre os requisitos necessários para operar em segurança.

A empresa municipal destaca que os portadores de passe Navegante terão prioridade de acesso em relação a quem opte por adquirir bilhete de bordo, "garantido uma gestão de acesos mais eficiente, que privilegia o acesso aos clientes frequentes do sistema de transportes". A capacidade máxima do funicular é de 14 pessoas e cada viagem dura cerca de um minuto e meio.

A carregar o vídeo ... As imagens do primeiro percurso do Funicular da Graça após tragédia no Elevador da Glória que matou 17 pessoas

Inaugurado em 2024, o Funicular da Graça foi um dos vencedores desse ano do Prémio Valmor e Municipal de Arquitetura (ex-aequo com a Requalificação e ampliação da Escola Secundária de Camões), um projeto desenhado pelo arquiteto João Favila de Menezes. Conecta a Rua dos Lagares, na Mouraria, ao Miradouro Sophia de Mello Breyner Andresen, na Graça, e nos próximos meses "o espaço envolvente" do equipamento será "alvo de uma intervenção paisagística e definição de um conceito de gestão dos espaços sociais, que permita promover a sua utilização e fruição pela população e visitantes", avança a Carris.

Ainda não foram avançadas datas para a reabertura dos ascensores da Bica, Lavra e Glória, equipamentos históricos cuja entrada em operação remonta a finais do século XIX.