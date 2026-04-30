Autocarro escolar despista-se em Mangualde. Há alunos feridos

Cliente-mistério na tasca de Joana Mortágua e Fabian Figueiredo
Diogo Barreto
Bombeiros de Mangualde estiveram a assistir as vítimas.
Um autocarro escolar despistou-se, na manhã desta quinta-feira, na estrada 329, na localidade de Santo André, no sentido Penalva do Castelo-Mangualde, Viseu.
Há registo de quatro alunos feridos que já foram assistidos pelos Bombeiros de Mangualde.
Ao que o CM apurou, este transporte apanhou as crianças, residentes em aldeias, para irem para os estabelecimentos escolares, mas durante o caminho o autocarro saiu da faixa de rodagem, foi parar à berma e, de seguida, galgou o separador lateral.