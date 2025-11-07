Sábado – Pense por si

07 de novembro de 2025 às 13:58

Carris falhou em 2024 a inspeção recomendada ao cabo em fibra do Elevador da Glória

O primeiro cabo foi instalado no final de 2022 e o Instituto de Soldadura e Qualidade recomendou uma nova inspeção, que deveria acontecer até fevereiro do ano passado. No entanto, nunca aconteceu até ao dia da tragédia.

