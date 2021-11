Vacina covid-19. EMA tem estudos para diminuir o intervalo entre a segunda dose e a terceira

De acordo com as regras em vigor, é necessário cumprir um intervalo de seis meses entre a segunda dose e a terceira. Em breve será emitida uma recomendação em relação ao intervalo entre doses, adiantou a Agência Europeia do Medicamento.

As pessoas com mais de 65 anos poderão vir a tomar a terceira dose da vacina contra a covid-19 mais cedo. De acordo com as regras em vigor, é necessário cumprir um intervalo de seis meses entre a segunda dose e a terceira, mas a Agência Europeia do Medicamento (EMA) já fez estudos que permitem diminuir esse tempo.







Reuters

Descubra as

Edições do Dia em três periodos distintos do dia, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos das Edições do Dia estão ordenados cronologicamente melhor que a SÁBADO prepara para si. Pode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana Publicamos para si,, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos dasestão ordenados cronologicamente aqui , para que não perca nada doPode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana

Ao Público , a EMA revelou que "dados preliminares de estudos sobre reforços heterólogos indicam que o reforço pode ser dado mais cedo, para obter um aumento rápido dos anticorpos". Se o intervalo for menor, os portugueses com mais de 65 anos, cuja segunda dose começou a ser administrada a partir de julho, poderão tomar a terceira dose da vacina antes do próximo ano.A instituição que aprova as vacinas administradas na Europa adiantou ainda que em breve será emitida uma recomendação em relação ao intervalo entre doses.