Um morto em incêndio em habitação em Benfica

Uma pessoa morreu esta quarta-feira num incêndio que deflagrou numa habitação, na zona de Benfica em Lisboa, disse à Lusa fonte do Regimento de Sapadores Bombeiros de Lisboa.





"A vítima mortal tinha cerca de 83 anos", indicou.O incêndio, ocorrido numa habitação na rua Tenente-Coronel Ribeiro dos Reis, deflagrou pelas 01:20 e foi dado como terminado pelas 05:40, acrescentou a mesma fonte.No local estiveram 27 homens e sete viaturas, do Regimento de Sapadores Bombeiros de Lisboa, dos Bombeiros Voluntários Lisbonenses, da PSP, do serviço municipal de Proteção Civil e do INEM com duas ambulâncias e uma Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER).