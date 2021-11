Máscaras na rua podem ser aprovadas após dissolução do Parlamento

A subida do número de infetados relançou o debate sobre se devemos ou não voltar a usar máscaras na rua. O Presidente da República já defendeu que sim, mas será preciso que o Parlamento aprove uma lei que torne obrigatória a utilização de máscaras ao ar livre.



Com a dissolução do Parlamento, decretada para o fim deste mês, põe-se a questão de saber como será possível aprovar essa legislação, se for necessário.



O tema ainda não foi discutido na Conferência de Líderes da Assembleia da República, esta quarta-feira, mas a porta-voz deste órgão garante que não haverá um vazio.