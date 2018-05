O colectivo de juízes marcou quatro sessões para ouvir o presidente do Banco Privado Atlântico.

O banqueiro angolano Carlos José da Silva, testemunha no processo Operação Fizz, vai começar a ser esta segunda-feira ouvido em tribunal. O colectivo de juízes marcou quatro sessões para ouvir o presidente do Banco Privado Atlântico, cujo testemunho poderá ajudar a apurar se o ex-procurador Orlando Figueira foi corrompido pelo ex-vice-presidente de Angola Manuel Vicente, como revela a acusação do Ministério Público.



Carlos Silva disse já publicamente que nunca contratou o magistrado do Departamento Central de Investigação e Acção Penal (DCIAP) Orlando Figueira para nenhuma das suas empresas, mas o procurador garante que foi ele quem lhe pagou um ano de salários como sinal de um contrato com a empresa Primagest.



Segundo a acusação, Orlando Figueira recebeu 763 mil euros de Manuel Vicente para arquivar um processo em que este estava a ser alvo de investigação. Parte do dinheiro foi pago pela Primagest, enquanto a outra parte veio de um empréstimo que pediu ao Banco Privado Atlântico, presidido pelo banqueiro Carlos Silva.



Além de o acusar de corrupção, branqueamento de capitais, violação do segredo de justiça e falsificação, o Ministério Público acusa também o advogado Paulo Blanco – representante do ex-governante angolano –, e o empresário Armindo Pires.



Carlos Silva chegou a disponibilizar-se para prestar declarações a partir de Luanda. Contudo, o tribunal considerou que o seu depoimento presencial seria fundamental.