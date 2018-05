António Costa, ao blindar o partido ao caso Sócrates, há muito que sabe que tem um problema com uma parte da herança dos seus governos que viu absolutamente confirmado com a acusação esmagadora feita pelo Ministério Público.

A desfiliação de José Sócrates do PS não é assim tão surpreendente como possa parecer. Desde o primeiro momento da Operação Marquês que o ex-primeiro-ministro quis atrelar o partido à sua luta. E a todo o momento tem transformado a sua defesa num processo político, recusando a legitimidade do processo judicial e do Ministério Público.



Sócrates foi detido dois dias antes de António Costa ser eleito líder do PS e quando o partido realizou o congresso de consagração da nova liderança, uma semana depois da eleição, já estava preso em Évora. A eleição decorreu de 21 a 22 de Novembro de 2014, o congresso no fim de semana seguinte, de 28 e 29. Sócrates foi detido no aeroporto de Lisboa dia 20 do mesmo mês e entrou na cadeira de Évora dia 24.



Foi neste enquadramento temporal alucinante que a grande ruptura entre Sócrates e António Costa começou a desenhar-se. Sócrates tentou que o PS abraçasse a sua luta e houve mesmo quem tentasse que o congresso se transformasse numa expressiva manifestação de solidariedade para com o ex-líder.



António Costa travou essa veleidade de alguns sectores socialistas mais ligados a Sócrates com várias movimentações e uma mensagem. Uma sms dirigida a todos os militantes a uma semana do congresso pedia-lhes para não confundirem "os sentimentos de solidariedade e amizade pessoais com a acção política do PS". Foi o primeiro golpe público na relação entre os dois e na de Sócrates com o PS.





Caras e caros camaradas, estamos todos por certo chocados com a notícia da detenção de José Sócrates. Os sentimentos de solidariedade e amizade pessoais não devem confundir a acção política do PS. Ao PS cabe concentrar-se na sua acção de mobilizar Portugal, não afirmação de alternativa ao governo e a sua política Mensagem de António Costa aos militantes do PS, enviada no dia em que foi eleito líder do PS, a 22 de Dezembro de 2014

Depois desta mensagem e, sobretudo, da obediência dos militantes ao novo líder, Sócrates perdeu as ilusões sobre a criação de uma vaga de fundo à sua volta. A 4 de Dezembro desse ano escreveu uma carta à RTP em que já fala de "políticos cobardes" e alude a uma conspiração de juízes, procuradores e jornalistas contra si. Percebeu que tinha de travar a sua luta sozinho. Mais ainda percebeu quando a questão de António Costa ir ou não visitá-lo à prisão de Évora se transformou num problema político. O silêncio gélido de Costa contrastava com o ardor de Mário Soares, o único que assumia a tese do ataque político contra Sócrates mas que, valha a verdade, quase ninguém acompanhou no PS. As águas estavam separadas.De resto, Costa parece ter esgotado a sua quota de cumplicidade com Sócrates no célebre episódio em que, durante o consulado de António José Seguro, entrou numa comissão nacional do partido a admitir que poderia avançar para a liderança, caso a nova direcção não assumisse a defesa da herança dos governos de Sócrates.O episódio ainda originou uma cimeira entre Costa e Seguro em Coimbra, onde foi assinado um documento de compromisso sobre a dita herança, mas Costa nunca mais foi o mesmo na relação com Sócrates. Mais tarde, no âmbito da Operação Marquês, percebeu-se que Sócrates ficou profundamente desagradado com Costa pela sua hesitação em avançar contra Seguro.Depois da eleição de António Costa como líder do PS e, mais tarde, como chefe do Governo, Sócrates foi mantendo um silêncio táctico em relação ao partido mas sem ilusões. A ordem de Costa para não comentar o caso – ficando a doutrina socialista reforçada e fixada com as declarações que fez à saída da prisão, dizendo que Sócrates luta pela "sua verdade - teve um efeito arrasador na defesa do ex-primeiro-ministro.Por um lado, blindou o partido contra os estilhaços do caso, por outro, acentuou o efeito de evidente e progressiva solidão da defesa de Sócrates face ao mundo socialista, que, mais tarde, nem a digressão pelo País na apresentação dos seus livros mitigou. Sócrates ainda tinha gente consigo mas já não tinha multidões. A sua narrativa preso e em liberdade nunca mais saiu desse labirinto de ressentimento contra tudo e contra todos, partido e António Costa incluídos.António Costa, ao blindar o partido ao caso Sócrates, há muito que sabe que tem um problema com uma parte da herança dos seus governos que viu absolutamente confirmado com a acusação esmagadora feita pelo Ministério Público, quase 4 mil páginas a descrever uma cultura de saque. Para a Operação Marquês e para Sócrates a sua estratégia de silêncio era razoavelmente suficiente mas nunca chegaria para gerir um ambiente de alastramento de casos relacionados com os governos socráticos. Como, afinal, o caso de Manuel Pinho veio confirmar. Costa percebeu que os ingredientes eram diferentes. Pinho voltava a trazer o universo BES/GES para dentro do PS com a agravante de dar ao BE, por causa das rendas da energia, um suplemento de alma na discussão política desta matéria. Para já não falar, claro, da forma como o PSD agarrou o tema.Em vésperas de congresso e da entrada num ciclo eleitoral muito importante, Costa não podia dar-se ao luxo de deixar esta questão a arder em lume branco, desde logo porque este fogo nunca seria manso. Pode não ter pensado que as consequências seriam a desfiliação de Sócrates mas de uma coisa tem a certeza: face ao País, esse é um problema muito menor do que aquele que poderia ter se fosse percepcionado pelo eleitorado como alguém que é cúmplice de um ambiente de degradação ética, moral e política.