José Sócrates pediu a desfiliação do Partido Socialista e bastaram algumas horas para os seus fãs manifestarem o seu apoio, na página oficial do Facebook. O tom foi de apoio ao seu "camarada e amigo" perante a "dignidade e carácter" que o antigo primeiro-ministro e secretário-geral do PS demonstrou ao sair do partido.

Na manhã desta sexta-feira, Sócrates divulgou o texto de opinião publicado no Jornal de Notícias, no qual o antigo primeiro-ministro diz ter sido alvo de uma "condenação sem julgamento" e justifica que a sua decisão surge na sequência das críticas de membros do PS, como o seu líder parlamentar, Carlos César.

Ora, é exactamente sobre o PS e Carlos César que surgem os primeiros comentários negativos dos seguidores de Sócrates. Na publicação, consideram que o presidente do PS "está a fazer jogo de direita" e mostram-se desiludidos com o partido socialista por não ter defendido o seu antigo secretário-geral.

Num dos comentários, um homem considerou mesmo que os "traidores" militantes socialistas "têm memória curta" relativamente ao que o ex-ministro fez pelo PS. Em vários pode ler-se a convicção na inocência de José Sócrates no caso Marquês e que esta foi apenas uma decisão "calculista" do partido socialista.

Na mesma caixa de comentários, alguns fãs de Sócrates consideram mesmo a saída do PS e outros sugerem que este crie o seu próprio partido. Outros defensores não deixaram de relembrar casos do passado que figuram outras personalidades políticas como o caso da Tecnoforma, que assombrou o período de Passos Coelho como primeiro-ministro e o caso dos submarinos de Paulo Portas.