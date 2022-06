Joacine já não é ativista

A ex-deputada está na casa do Barreiro a pensar na nova vida. Apresenta-se agora como “historiadora e política”, mas não milita em nenhum partido, está a escrever um livro, quer voltar à universidade. Qual? Não diz.

Joacine Katar Moreira deixou o Parlamento, mas não deixou as suas lutas no antirracismo e no feminismo. Nos últimos meses, tem escrito e participado em conferências e debates. Mas agora, mesmo nesses meios, já não quer ser identificada como ativista.