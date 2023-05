"A escassez de professores será a próxima grande pandemia"

Ministro da Educação garante que a abertura do concurso de professores vai arrancar esta quarta-feira. Sindicatos não têm dúvidas de que este diploma é "o menor dos problemas" do Governo e prometem que se o tempo de serviço não for contabilizado avançam para greves às avaliações e exames finais.