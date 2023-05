Agricultores antecipam abate de milhares de animais 'se Governo não atuar'

Governo admitiu que 40% do País está em seca. Associações de agricultores apontam o dedo ao executivo por inação.

O Governo reconheceu que 40% do território nacional está em situação de seca. Mas esta situação podia ter sido evitada caso o executivo socialista tivesse ouvido os agricultores atempadamente e tomasse as ações necessárias, avisam as associações Confederação dos Agricultores de Portugal (CAP) e Confederação Nacional da Agricultura (CNA).