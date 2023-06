Os mas, mas, mas, mas de Marcelo

A 22 de maio, o Presidente da República promulgou o pacote de habitação do governo. Promulgou, mas... deixou críticas: “O presente diploma deveria ter sido submetido à Assembleia da República, por razões políticas, já que não é meramente orgânico ou processual.” Além disso, “não aproveita nem para ir mais fundo na recuperação de instituições essenciais para a sua aplicação” e nem sequer “espera por dois estudos mandados fazer pelo Governo”. Ou seja, o Governo contornou o parlamento, foi superficial e apressado. Acaso? Esta foi uma das primeiras promulgações em que, até pela importância do dossiê, foi notada a adversativa do Presidente a seguir ao “promulgo”, mas esse tem sido mesmo o novo padrão presidencial. Se for acaso, são já muitos acasos.