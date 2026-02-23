Sábado – Pense por si

Contos Clássicos Portugueses


agora disponíveis para ler e ouvirContos Clássicos PortuguesesAceder aqui

Portugal

Seguro recebe Montenegro na terça-feira no Palácio de Queluz

Lusa 20:48
As mais lidas

O encontro terá lugar no Palácio Nacional de Queluz, onde o Presidente eleito tem um gabinete até tomar posse como chefe de Estado.

O Presidente da República eleito, António José Seguro, vai receber o primeiro-ministro, Luís Montenegro, na terça-feira à tarde, no Palácio Nacional de Queluz, para apresentação de cumprimentos e do programa PTRR.

António José Seguro, o novo Presidente da República
António José Seguro, o novo Presidente da República Lusa

Segundo uma nota divulgada pela assessoria de comunicação do Presidente eleito, o encontro está marcado para as 16:00 no Palácio Nacional de Queluz, onde António José Seguro tem um gabinete de trabalho até tomar posse como chefe de Estado, em 9 de março.

"Além da apresentação formal de cumprimentos, o primeiro-ministro detalhará o programa Portugal Transformação, Recuperação e Resiliência (PTRR), cujas linhas gerais foram anunciadas ao país na passada sexta-feira", lê-se na nota.

O que se sabe sobre o Portugal Transformação, Recuperação e Resiliência (PTRR) desenhado pelo Governo
Leia Também

O que se sabe sobre o Portugal Transformação, Recuperação e Resiliência (PTRR) desenhado pelo Governo

O Governo PSD/CDS-PP aprovou na sexta-feira as linhas gerais deste programa, destinado à recuperação dos danos provocados pelas recentes tempestades.

Na quinta-feira, no debate quinzenal na Assembleia da República, o primeiro-ministro manifestou a intenção de envolver os partidos políticos, o atual Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, e o seu sucessor, António José Seguro, e também os parceiros sociais, autarquias locais, governos regionais e academia para "um aprofundamento político" do PTRR.

Luís Montenegro referiu que tencionava apresentar a versão inicial do PTRR ao Presidente eleito, António José Seguro, durante esta semana, e que contava com "todos os partidos" com representação parlamentar para o seu desenho e aprovação.

Dezasseis pessoas morreram em Portugal na sequência da passagem das depressões Kristin, Leonardo e Marta, que provocaram também centenas de feridos e desalojados.

Ministro da Economia garante que Governo vai ser “criterioso” nos apoios às vítimas do mau tempo
Leia Também

Ministro da Economia garante que Governo vai ser “criterioso” nos apoios às vítimas do mau tempo

As tempestades provocaram a destruição de casas, empresas e equipamentos, a queda de árvores e de estruturas, o fecho de estradas, escolas e serviços de transporte, e o corte de energia, água e comunicações.

As regiões Centro, de Lisboa e Vale do Tejo e do Alentejo foram as mais afetadas.

António José Seguro, antigo secretário-geral do PS, foi na segunda volta das eleições presidenciais, em 08 de fevereiro, em que obteve cerca de 67% dos votos expressos, contra André Ventura, presidente do Chega.

O novo Presidente da República vai tomar posse em 9 de março perante a Assembleia da República.

Artigos Relacionados
Tópicos Presidência da República Presidente da República António José Seguro Luís Montenegro Palácio Nacional Portugal CHEGA CDS - Partido Popular Partido Social Democrata Alentejo Lisboa
Opinião Ver mais
Menu shortcuts

Seguro recebe Montenegro na terça-feira no Palácio de Queluz