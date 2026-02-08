Sábado – Pense por si

Portugal

Ao minuto

Presidenciais 2026: Tudo sobre a segunda volta das eleições ao minuto

António José Seguro e André Ventura disputam este domingo a segunda volta da corrida eleitoral.

Momentos Chave
André Ventura e António José Seguro
André Ventura e António José Seguro José Fonseca Fernandes
Ao Minuto Atualizado Há 16 minutos
Há 36 minutos 08 de fevereiro de 2026 às 08:17
Renata Lima Lobo

Os locais onde foi adiada a votação para o dia 15 de fevereiro

Na sequência do mau tempo, muitas localidades optaram por adiar a votação estas presidenciais para a próxima semana. Os municípios de Alcácer do Sal, Arruda dos Vinhos e Golegã optaram adiaram em todas as freguesias, mas noutros concelhos o adiamento será parcial. Em Santarém estão encerradas a secção n.º 3 em São Vicente do Paúl e a n.º 13 na Cidade de Santarém. Em Rio Maior, não se vota em Alcobertas e na secção n.º 11 de Rio Maior; enquanto que em Leiria não haverá sufrágio em Bidoeira de Cima. No Cartaxo, é em Valada que se adia o voto e em Salvaterra de Magos será na freguesia do mesmo nome. O total de inscritos nas secções e voto hoje encerradas é e 36 852 eleitores.
Há 47 minutos 08 de fevereiro de 2026 às 08:05
Lusa

Primeira volta registou 47,7% de abstenção, a maior de sempre foi em 2021

A primeira volta das eleições presidenciais, em 18 de janeiro, registou uma taxa de abstenção de 47, 7%, mantendo-se o recorde da abstenção no sufrágio de 2021, em que 60,7% dos eleitores optou Por não votar.

No primeiro sufrágio da atual eleição presidencial, em 18 de janeiro, 5.270.278 eleitores optaram por não votar, com a abstenção a ficar bem abaixo da registada nas eleições de 2021 e de várias anteriores, que já tinham ultrapassado os 50%. 


Há 52 minutos 08 de fevereiro de 2026 às 08:01
Renata Lima Lobo

Estão abertas as assembleias de voto

Os eleitores já podem começar a escolher o próximo Presidente da República portuguesa, na Madeira e Portugal continental. Nos Açores, as mesas de voto abrem e encerram uma hora depois, devido à diferença horária.

É a segunda vez na história do país que existe uma segunda volta em eleições presidenciais, após as eleições de 1986 que colocaram frente-a-frente Mário Soares e Diogo Freitas do Amaral. Desta vez, a disputa faz-se entre os candidatos André Ventura e António José Seguro.
Há 54 minutos 08 de fevereiro de 2026 às 07:59

Portugal elege sucessor de Marcelo Rebelo de Sousa

Bom dia! Portugal regressa hoje às urnas para a segunda volta das presidenciais, com António José Seguro e André Ventura na corrida à sucessão de Marcelo Rebelo de Sousa. Há 15 dias foram os dois candidatos mais votados, com 31,12% e 23,52% dos votos, respetivamente, e este domingo travam uma batalha a dois pelo cargo de Presidente da República. Na SÁBADO vamos acompanhar toda a jornada eleitoral, fique connosco! 
Presidenciais 2026: Tudo sobre a segunda volta das eleições ao minuto