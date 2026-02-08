Presidenciais 2026: Tudo sobre a segunda volta das eleições ao minuto

Há 47 minutos
08 de fevereiro de 2026 às 08:05
Lusa
Primeira volta registou 47,7% de abstenção, a maior de sempre foi em 2021
A primeira volta das eleições presidenciais, em 18 de janeiro, registou uma taxa de abstenção de 47, 7%, mantendo-se o recorde da abstenção no sufrágio de 2021, em que 60,7% dos eleitores optou Por não votar.
No primeiro sufrágio da atual eleição presidencial, em 18 de janeiro, 5.270.278 eleitores optaram por não votar, com a abstenção a ficar bem abaixo da registada nas eleições de 2021 e de várias anteriores, que já tinham ultrapassado os 50%.