17 de fevereiro de 2026 às 21:06

Ministro da Economia garante que Governo vai ser “criterioso” nos apoios às vítimas do mau tempo

Manuel Castro Almeida defendeu que é preciso “apoiar aqueles que preciso” e não “quem queira abusar desta situação”.

