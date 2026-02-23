Sábado – Pense por si

A1 reabre na zona de Coimbra, embora de forma condicionada

20:27
Já é possível circular no troço da A1, na zona de Coimbra, que encerrou ao trânsito após a rebentação de dique nos Casais.

Desde as 19:30 desta segunda-feira que já se circula entre Coimbra Norte e Coimbra Sul, na Autoestrada 1 (A1). Em comunicado, a Brisa informa que foram concluídos os "trabalhos de estabilização da laje de transição na plataforma Sul / Norte", ou seja, a circulação é feita nos dois sentidos apenas pela faixa de rodagem Sul-Norte.

Trabalhos de estabilização do aterro junto ao encontro norte do viaduto C do Mondego, na A1
Trabalhos de estabilização do aterro junto ao encontro norte do viaduto C do Mondego, na A1 DR

"A solução foi sujeita à avaliação técnica do Laboratório Nacional de Engenharia Civil (LNEC), mereceu decisão favorável do Instituto de Mobilidade e Transportes (IMT) e permite viabilizar a circulação entre Lisboa e Porto através da principal autoestrada do país, depois do rebentamento do dique do Mondego ter provocado uma rutura na plataforma", frisou a Brisa, citada pela agência Lusa. Até ao final da obra, não serão cobradas portagens entre os nós de Coimbra Norte e Coimbra Sul, no intervalo dos quilómetros 198 e 189.

A circulação na A1 está aberta, mas condicionada
A circulação na A1 está aberta, mas condicionada Brisa

A 11 de Fevereiro, o rebentamento do dique de Casais do rio Mondego, em Coimbra, resultou no abatimento da plataforma da A1 junto ao quilómetro 191, uma zona que estava preventivamente encerrada ao trânsito.

