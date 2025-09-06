Incêndios: Mais de 200 operacionais apoiados por 10 meios aéreos combatem fogo em Seia

O alerta para este incêndio foi dado cerca das 10:30 e às 13:00, segundo a página de Internet da Autoridade Emergência e Proteção Civil (ANEPC).
Mais de 200 operacionais, apoiados por 63 viaturas e 10 meios aéreos, combatem este sábado um incêndio que deflagrou próximo Sandomil, no concelho de Seia, distrito da Guarda, de acordo com a Proteção Civil.
Segundo fonte do Comando Sub-regional de Emergência e Proteção Civil das Beiras e Serra da Estrela, cerca das 13:00 o incêndio lavrava numa zona de povoamento florestal e tinha duas frentes ativas, sem que houvesse povoações em risco.
“O fogo está ativo e tem duas frentes ativas. O vento forte que se faz sentir está a dificultar o combate”, disse a mesma fonte.
O alerta para este incêndio foi dado cerca das 10:30 e às 13:00, segundo a página de Internet da Autoridade Emergência e Proteção Civil (ANEPC) consultada pela agência Lusa, o combate a este fogo mobilizava um total de 234 operacionais, auxiliados por 63 veículos e 10 meios aéreos.
