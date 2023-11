Santos Silva e Medina estão com José Luís Carneiro. Quem apoia o candidato?

José Luís Carneiro ou Pedro Nuno Santos. Qual deles será o próximo secretário-geral do Partido Socialista? A campanha já está lançada e os dois candidatos arregimentam os seus apoiantes. Na lista do atual ministro da Administração Interna contam-se nomes institucionais fortes como Augusto Santos Silva e Fernando Medina.







militante socialista

Além do Presidente da Assembleia da República e do ministro das Finanças, José Luís carneiro conta ainda com o apoio de antigos ministros como Adalberto Campos Fernandes, Constança Urbano de Sousa ou José Vieira da Silva (todos ministros nos governos de Costa), mas também Luís Capoulas Santos, António Correia de Campos ou Jorge Lacão (dos governos de António Guterres e José Sócrates).Há também o apoio de autarcas e deputados atualmente no Parlamento, como Maria Antónia Almeida Santos ou António Lacerda Sales. Da lista de apoiantes contam ainda antigos secretários de Estado, como Pedro Rodrigues, Jamila Madeira e Guilherme W. Oliveira Martins; o eurodeputado Carlos Zorrinho e vários deputados.O ministro conta ainda com o apoio do mAntónio Rebelo de Sousa, irmão do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa.As eleições diretas para o cargo de secretário-geral estão marcadas para 15 e 16 de dezembro, devendo o congresso decorrer nos dias 5, 6 e 7 de janeiro.