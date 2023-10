Passagem da tempestade Aline faz estragos em Portugal Continental

Em Coimbra uma inundação já levou ao encerramento da Escola Básica 1 Quinta das Flores que tem mais de duzentos alunos. De acordo com a vereadora da Educação da Câmara ocorreu "uma infiltração que resultou de uma inundação grave".







Na Póvoa do Varzim a Escola 2,3 Cego do Maio também foi encerrada esta manhã e os alunos foram direcionados para casa devido a inundações em vários espaços e na Marinha Grande, em Leiria, a Escola Secundária José Loureiro Botas também teve inundações que levaram ao seu encerramento.O concelho de Guimarães de Guimarães, no distrito de Braga, é um dos mais afetados pelo mau tempo, avançou a proteção civil.Segundo o Departamento de Ambiente e Sustentabilidade da Câmara de Guimarães "não há feridos nem danos maiores a registar" no concelho, além de um muro que entrou numa habitação na zona de Pevidém e de uma derrocada numa estrada na freguesia de São Torcato.O Hospital de Vila Nova de Famalicão sofreu inundações em algumas partes do edifício, o que levou ao cancelamento de todas as consultas de medicina física e reabilitação agendadas para hoje.A tempestade Aline também já chegou a Lisboa e inundou a Rua da Pedregueira, em Porto Salvo, Já em Odivelas a estação de metro de Odivelas tem o seu átrio superior encerrado e ruas na zona da Pontinha estão inundadas.Na quarta-feira a Proteção Civil emitiu um alerta laranja para todo o território nacional a partir da meia-noite desta quinta-feira.Às 14:25 estavam, segundo o site da proteção Civil, 343 ocorrências ativas, a maior parte deles na região de Lisboa e do Porto.