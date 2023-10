Mau tempo: Litoral norte e centro sob aviso vermelho devido à forte ondulação

Todo o litoral norte e centro de Portugal continental estão sob aviso vermelho, o mais elevado, devido à previsão de agitação marítima.







Tiago Petinga/Lusa

De acordo com o Instituto do Mar e da Atmosfera (IPMA), o aviso para os distritos de Viana do Castelo, Braga, Porto, Aveiro, Coimbra e Leiria estão em vigor desde as 05h30 até às 12h00.São esperadas ondas de noroeste de 7 a 8 metros, podendo atingir uma altura máxima de 15 metros, indica o IPMA.Os restantes distritos da costa portuguesa (Lisboa, Setúbal, Beja e Faro) estão sob aviso laranja até 21h00 desta sexta-feira, prevendo-se ondas de oeste ou noroeste com 5 a 6,5 metros de altura significativa, podendo atingir 14 metros de altura máxima.Por causa da agitação marítima, 13 barras marítimas estão hoje fechadas a toda a navegação e cinco estão condicionadas, segundo informação disponível no site da Marinha Portuguesa.Segundo a Marinha, estão encerradas as barras de Caminha, Douro, Esposende, Figueira da Foz, Vila Praia de Âncora, Póvoa de Varzim, Vila do Conde, Ericeira, S. Martinho do Porto, Alvor, Vila Real de Santo António, Quarteira e Tavira.As barras de Aveiro, Leixões, Viana do Castelo, Faro e Olhão estão condicionadas.As restantes 29 barras marítimas estão abertas a toda a navegação.O IPMA emitiu também aviso laranja para a Costa Norte da Madeira e Porto Santo por causa da agitação marítima entre as 21h00 de sábado e as 12h00 de domingo, passando depois a amarelo.O arquipélago da Madeira está também sob aviso amarelo devido à previsão de períodos de chuva ou aguaceiros por vezes fortes e acompanhados de trovoada (entre 12:00 e as 21:00 de sábado) e vento forte de sudoeste com rajadas até 70 km/h, rodando para noroeste com rajadas até 90 km/h.O aviso de vento vai estar em vigor entre as 15h00 de sábado e as 06h00 de domingo.De acordo com o IPMA, o aviso vermelho é o mais grave de uma escala de três (vermelho, laranja e amarelo).O aviso laranja é emitido sempre que existe uma "situação meteorológica de risco moderado a elevado" e o amarelo sempre que há uma situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica.