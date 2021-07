Conselho de Jurisdição Nacional do PSD decidiu aplicar a sanção de advertência ao líder parlamentar por considerar que Adão Silva e o presidente, Rui Rio, violaram os estatutos do partido.

TC anula sanção aplicada pela Jurisdição do PSD ao líder parlamentar Adão Silva

O Tribunal Constitucional anulou a sanção de advertência aplicada pelo Conselho de Jurisdição Nacional (CJN) do PSD ao líder parlamentar Adão Silva, de acordo com a decisão do acórdão a que a Lusa teve hoje acesso.



O líder parlamentar social-democrata entregou em 02 de junho no Tribunal Constitucional (TC) um recurso para anular a sanção de advertência aplicada pelo CJN do partido, considerando que o processo foi uma "sucessão de erros e incompetências".

"Decide-se conceder provimento ao pedido formulado, anulando-se se deliberação do CJN do PSD, data de 24/05/2021, que aplicou ao requerente Adão José Fonseca Silva a sanção de advertência", refere a decisão do acórdão datado de 15 de julho.

O CJN decidiu aplicar a sanção de advertência ao líder parlamentar do PSD por considerar que quer Adão Silva quer o presidente do partido, Rui Rio, (que não teve sanção) violaram os estatutos do partido por não terem dado seguimento a uma moção setorial aprovada em Congresso que pedia um referendo sobre a eutanásia.