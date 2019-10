O presidente da Confederação Empresarial de Portugal (CIP), António Saraiva, manifestou-se esta quinta-feira convicto de que não haverá maior instabilidade na próxima legislatura e que o Governo saberá encontrar "equilíbrios também à sua direita". "Não antevemos maior instabilidade. O acordo que existiu na anterior legislatura, se formos ler esses mesmos acordos, percebemos que eram acordos frágeis", afirmou António Saraiva em declarações aos jornalistas no final de uma reunião com o secretário-geral do PS, em Lisboa.Na ótica do representante do patronato, "aquilo que esta legislatura vai ter é o que a anterior teve, é acordos a cada Orçamento de Estado". "Vai ter que se gerar equilíbrios para que os orçamentos do Estado e as iniciativas parlamentares tenham tranquilidade e possamos, como já referi, ter uma estabilidade política que estamos seguros que o país e os partidos responsáveis em Assembleia da República têm condições para manter", vincou.Notando que das eleições legislativas de domingo saiu "um parlamento novo", António Saraiva salientou que o maior número de deputados continua nas bancadas de PS e PSD, que, "como partido responsável que é", poderá "apoiar medidas legislativas que o país necessite". "Não podemos olhar só para equilíbrios ou desequilíbrios de esquerda, temos que olhar que este Governo saberá encontrar equilíbrios também à sua direita, e que as maiorias parlamentares têm geometria variável quer à esquerda, quer à direta", sublinhou o presidente da CIP.Falando enquanto porta-voz do grupo, o presidente da CIP apontou que foram transmitidas ao socialista as preocupações dos parceiros sociais patronais para a próxima legislatura. "Focalizámos as nossas posições no conjunto de propostas que gostaríamos que este governo desse seguimento, desde logo a melhoria da competitividade das empresas portuguesas, as pessoas, a sua requalificação e a sua qualificação, o problema da melhoria de rendimentos no `lato sensu´", afirmou o responsável.Esta conversa serviu também para o secretário-geral do PS transmitir aos patrões "qual é a expectativa que tem do papel da concertação social, do reforço desse mesmo papel da concertação social para a estabilidade social e para o reforço do diálogo social", tendo sido também avaliadas as "ameaças externas que podem prejudicar o normal andamento da economia" portuguesa."A desejável estabilidade política, e a necessária estabilidade social que, uma em sede de parlamento, a outra em sede de concertação social, é fundamental o país seguir num rumo de melhoria do seu crescimento, porque não nos podemos satisfazer apenas com o facto de estarmos dentro da média europeia, temos de ser mais ambiciosos e perceber que há países na União Europeia que geram crescimentos superiores aos nossos e é com esses que temos de competir", assinalou. No geral, António Saraiva fez um "balanço positivo" da reunião.O secretário-geral do PS, António Costa, esteve hoje reunido com as confederações patronais, nomeadamente a CIP, CAP, CTP e CCP, na sede do partido, em Lisboa. Ainda esta manhã, o primeiro-ministro indigitado vai reunir-se, igualmente no Largo do Rato com as centrais sindicais CGTP e UGT.