A Associação Académica de Coimbra (AAC) repudiou um convívio realizado no passado dia 1 de outubro entre estudantes de uma tertúlia de Direito da Universidade de Coimbra por incentivar a práticas sexuais em troca de bebidas alcoólicas. "É preocupante que estaudantes do Ensino Superior, em especial de Direito, que deveriam ser conscientes quanto ao que estudam e ao que virão a promover em sociedade, estimulem atividades tais que atentem contra os Direitos Humanos", aponta a Secção de Defesa dos Direitos Humanos da AAC, em declarações ao Jornal de Notícias.No evento, um body shot, uma declaração ao "falo do Maia" ou escolher alguém para "morder o rabo" dava direito a um shot, enquanto que "mergulhar de biquíni nas piscina", fazer "sexy strip no palco" ou "mostrar as mamas" significavam cinco shots. A AAC afirma que "o que é proposto é a subordinação e a objetificação da mulher em relação ao homem, na medida que que serão elas a realizar as performances. É uma incitação ao sexismo que coloca o modelo hegemónico de masculinidade em situação de privilégio".Ao jornal, um elemento da tertúlia em causa, a "Capas & Kopos" remeteu a reação para um vídeo publicado nas redes sociais. "Informem-se do que aconteceu e perguntem às vossas colegas se se sentiram objetificadas", aponta o vídeo. A Reitoria da Universidade de Coimbra não comentou o caso.