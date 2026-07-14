Presidente norte-americano desistiu desta decisão depois de ter recebido chamadas dos países do Golfo. Ainda assim, diz que esta medida será substituída por acordos comerciais.

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O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, abandonou esta terça-feira a ameaça de impor uma taxa de 20% sobre toda a carga que transite pelo Estreito de Ormuz, afirmando que a medida será substituída por acordos comerciais com os países do Golfo.



Trump recua na taxa de 20% sobre cargas que transitem no Estreito de Ormuz AP Photo/Julia Demaree Nikhinson

Numa declaração feita na Casa Branca, o presidente norte-americano esclareceu que esta decisão foi tomada após ter recebido várias chamadas dos países daquela região. Ao mesmo tempo, Trump reconheceu que não gosta da ideia de impor tarifas. "Não gosto da ideia de uma taxa", afirmou. "Mas também não é justo que estejamos a proteger o estreito para todos."

O recuo surge menos de 24 horas depois de o próprio presidente ter anunciado a intenção de aplicar uma taxa de 20% sobre as cargas.

Inicialmente, esta notícia só fez com que a tensão entre os Estados Unidos e o Irão aumentasse ainda mais. Como consequência, vários petroleiros foram atingidos supostamente pela Guarda Revolucionária iraniana, provocando a morte de pelo menos dois tripulantes. Os ataques levaram ainda a uma nova subida acentuada do preço do petróleo.

Meios de comunicação social estatais relataram também múltiplas explosões perto de cidades portuárias. De acordo com a BBC, está agora previsto um bloqueio total norte-americano aos portos iranianos, que deverá ser retomado às 16h locais.

Ainda na noite de segunda-feira, o Irão lançou uma série de ataques contra instalações americanas no Bahrein e na Jordânia. Um cidadão britânico residente no Bahrein contou à BBC que os ataques o deixaram "a tremer".