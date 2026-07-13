Presidente brasileiro comentava o anúncio feito por Donald Trump, que referia que vai cobrar uma taxa de 20% sobre as mercadorias que atravessem o estreito de Ormuz.

O presidente brasileiro, Lula da Silva, afirmou esta segunda-feira que os Estados Unidos podem cometer prática de pirataria ao passar a exigir uma portagem de 20% sobre cargas no Estreito de Ormuz.



Presidente brasileiro, Lula da Silva, acusa EUA de pirataria ao cobrar portagem no Estreito de Ormuz Mandel Ngan/Pool Photo via AP

"Hoje, tem um tweet do presidente Trump dizendo que ele vai desobstruir o Estreito de Ormuz (...), mas cada navio, o dono do petróleo tem que pagar 20% para ele. Isso, antigamente, chamava-se pirataria", declarou.

"Um Estado importante como os EUA, por muito tempo combateu a pirataria, não pode, agora, virar pirata. Não tem que cobrar", declarou.

Ao comentar ainda o anúncio feito pelo presidente dos EUA, Donald Trump, na rede social Truth Social, o líder brasileiro declarou que foi o chefe da Casa Branca que "inventou a guerra" contra o Irão.

"É muito delicado a gente perceber que os EUA provocam uma guerra e, agora, começam a cobrar pelo navio que vai atravessar sob a segurança dele. Não é comum, normal, democrático, não é civilizatório", afirmou.

"É uma coisa anormal, alguém aproveitar a desgraça para ganhar dinheiro em cima da desgraça", completou.

Lula da Silva falava durante uma visita ao Instituto Mauá de Tecnologia (IMT), no interior do estado de São Paulo, para conhecer os novos testes de biocombustíveis na divisão de motores e veículos da instituição.

Em mais um contraponto ao anúncio de Trump, Lula disse ainda que o Brasil não vai cobrar taxas extras de outros países que quiserem comprar o biocombustível brasileiro.

O presidente brasileiro defendeu a produção nacional de biocombustível e disse que o Brasil "é uma promessa" de transição energética para o mundo em busca da descarbonização.