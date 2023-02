Turquia: Homem fica a segurar mão da filha até o corpo ser retirado dos escombros

Vários vídeos e fotografias do sismo que abalou o sul da Turquia e o norte da Síria estão percorrer o mundo. Estão já confirmados mais de 9.000 mil mortos e as equipas de resgate continuam a procura de corpos entre os escombros de milhares de edifícios.





6.957 mortos do lado turcoe e mais de 2.500 na Síria.

Descubra as

Edições do Dia em três periodos distintos do dia, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos das Edições do Dia estão ordenados cronologicamente melhor que a SÁBADO prepara para si. Pode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana Publicamos para si,, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos dasestão ordenados cronologicamente aqui , para que não perca nada doPode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana

Mesut Hancer, habitante da região turca de Kahramanmaras, encontrou a sua filha enquanto as equipas de resgate e vários civis verificavam os destroços do prédio onde Irmak estava no momento do desastre.Irmak tinha 15 anos e estava deitada na sua cama quando a terra tremeu pela primeira vez na madrugada de segunda-feira. Esta terça-feira o pai, Mesut Hancer, conseguiu encontrá-la entre o monte de tijolos de edifícios e janelas partidas e permaneceu sentado perto dela, segurando-lhe a mão, durante horas, até que fosse possível retirar o corpo.O momento foi captado pelo fotografo turco Adem Altan.O epicentro do primeiro terramoto foi no distrito de Pazarcik, em Kahramanmaras e teve uma magnitude de 7,8 na escala de Richter, horas depois existiu um outro terramoto com magnitude de 7,7.Os esforços de resgate estão a ser prejudicados por dezenas de réplicas que, apesar de serem menos intensas, são contínuas mas também pelo frio e pelo estado em que as estradas se encontram, não permitindo a fácil entrada ou saída das zonas mais afetadas. Apesar disso, dezenas de países, incluindo Portugal, já confirmaram que estão a enviar de ajuda internacional para as zonas mais afetadas.Até ao momento o desastre causou mais de nove mil mortos,O presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, já declarou um estado de emergência com uma duração de três meses nas 10 províncias afetadas pelo sismo.