Zelensky em Londres: 'A nossa vitória vai mudar o mudar o mundo'

REUTERS/Henry Nicholls

Esta é a segunda vez que Zelensky deixa a Ucrânia desde que invasão russa, a 24 de fevereiro de 2022. A primeira foi numa visita aos EUA, em dezembro do ano passado. Amanhã deve fazer uma paragem em Bruxelas, para a cimeira com a União Europeia.Aplaudido à porta da residência oficial do primeiro-ministro, o nº 10 de Downing Street, Zelensky agradeceu o apoio britânico, desde "os primeiros dias da invasão". "Muito obrigado, estamos orgulhosos, verdadeiramente, e temos muito boas relações com Rishi", afirmou."A visita ao Reino Unido do presidente Zelensky é um testemunho da coragem do seu país, determinação e luta, e um testemunho de uma amizade inquebrável entre os nossos países", sublinhou Sunak em comunicado, divulgado antes da chegada do ucraniano. Acrescentando: "Estou orgulhoso que hoje estendamos o nosso treino aos fuzileiros e pilotos, garantindo que a Ucrânia tem forças armadas capaz de defender os seus interesses no futuro".O encontro entre os dois líderes foi curto, com Sunak a dirigir-se em seguida para o parlamento onde decorre a sessão semanal de debate com o primeiro-ministro. Segundo o governante o treino britânico vai permitir que os pilotos possam "usar os sofisticados caças de guerra da NATO". Zelensky falou também ao parlamento britânico.Aos deputados, Zelensky deixou a garantia: "A Rússia vai perder" e sublinhou a ajuda do Reino Unido nessa vitória. "Estão a marchar connosco na vitória mais importante das nossas vidas", acrescentanto que "a nossa vitória vai mundar o mundo e esta é uma mudança que o mundo precisava há muito".Zelensky vai ainda encontrar-se com o rei Carlos. O governante já se referiu à invasão russa como "uma brutal agressão" e tem visitado várias organizações que apoiam o povo ucraniano.Notícia em atualização