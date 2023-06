Ataque terrorista a escola no Uganda faz pelo menos 41 mortos

Um ataque a uma escola no Uganda, perto da fronteira com a República Democrática do Congo, fez pelo menos 41 mortos. De acordo com as autoridades do país o crime ocorreu durante a noite desta sexta-feira e terá sido perpetuado por um grupo de rebeldes com fortes ligações ao Estado Islâmico.







Os militares da ADF (Forças Democráticas Aliadas) terão assaltado a Escola Secundária Lhubirira, na cidade de Mpondwe, onde acabaram por queimar um dormitório e roubar comida. Depois do ataque terão fugido em direção ao Parque Nacional de Virunga, no Congo.Felix Kulayigye, do ministério da defesa do país, escreveu nas redes sociais que as autoridades se encontram "a perseguir o inimigo de forma a resgatar os sequestrados e destruir o grupo".Até ao momento ainda não foi confirmada as idades das vítimas mortais, mas a imprensa internacional dá conta que parte significativa deverão ser crianças.No mês de abril, o ADF já tinha atacado uma aldeia no leste da República Democrática do Congo fazendo pelo menos 20 vítimas mortais.(Em atualização)