Witkoff vai reunir-se este fim de semana com Zelensky

O presidente francês, o primeiro-ministro britânico e o chanceler alemão também deverão marcar presença neste encontro.
O enviado especial dos Estados Unidos, Steve Witkoff, vai reunir-se este fim de semana com o presidente ucraniano e com os líderes europeus em Berlim, na Alemanha, para discutir o novo plano de paz proposto por Volodymyr Zelensky. A informação foi avançada pelo Wall Street Journal, na sexta-feira, e confirmada pela Casa Branca.
Zelensky discute garantias de segurança para a Ucrânia com a UEAP Photo/Efrem Lukatsky
Segundo o jornal, o presidente francês Emmanuel Macron, o primeiro-ministro britânico Keir Starmer e o chanceler alemão Friedrich Merz também deverão estar presentes neste encontro, que acontece no domingo (14) e na segunda-feira (15).
Esta reunião surge num momento em que a Casa Branca tem pressionado Volodymyr Zelensky a aceitar um acordo de paz que coloque fim à guerra. Na quinta-feira, o presidente ucraniano recusou a proposta de paz elaborada pelos EUA e entregou uma contraproposta. No mesmo dia, a Casa Branca revelou que Trump só enviaria um representante oficial para uma hipotética reunião, caso considerasse que haviam sido feitos progressos que levassem a um acordo de paz.
O presidente Trump está "farto de reuniões feitas apenas por fazer", afirmou a porta-voz da Casa Branca, Karoline Leavitt.
Os líderes europeus já haviam demonstrado interesse em organizar uma reunião com o presidente norte-americano, na Europa, durante este fim de semana. O obbjetivo seria discutir o novo plano de paz proposto por Zelensky e apoiado por Bruxelas.
Algumas autoridades dizem, no entanto, que existem alguns pontos de atrito nesta proposta, nomeadamente em relação ao território ucraniano que Moscovo deseja e que Kiev se recusa a ceder.
