Sábado – Pense por si

Mundo

Witkoff vai reunir-se este fim de semana com Zelensky

Luana Augusto
Luana Augusto 20:32
As mais lidas

O presidente francês, o primeiro-ministro britânico e o chanceler alemão também deverão marcar presença neste encontro.

O enviado especial dos Estados Unidos, Steve Witkoff, vai reunir-se este fim de semana com o presidente ucraniano e com os líderes europeus em Berlim, na Alemanha, para discutir o novo plano de paz proposto por Volodymyr Zelensky. A informação foi avançada pelo Wall Street Journal, na sexta-feira, e confirmada pela Casa Branca.

Zelensky discute garantias de segurança para a Ucrânia com a UE
Zelensky discute garantias de segurança para a Ucrânia com a UE AP Photo/Efrem Lukatsky

Segundo o jornal, o presidente francês Emmanuel Macron, o primeiro-ministro britânico Keir Starmer e o chanceler alemão Friedrich Merz também deverão estar presentes neste encontro, que acontece no domingo (14) e na segunda-feira (15).

Esta reunião surge num momento em que a Casa Branca tem pressionado Volodymyr Zelensky a aceitar um acordo de paz que coloque fim à guerra. Na quinta-feira, o presidente ucraniano recusou a proposta de paz elaborada pelos EUA e entregou uma contraproposta. No mesmo dia, a Casa Branca revelou que Trump só enviaria um representante oficial para uma hipotética reunião, caso considerasse que haviam sido feitos progressos que levassem a um acordo de paz.

O presidente Trump está "farto de reuniões feitas apenas por fazer", afirmou a porta-voz da Casa Branca, Karoline Leavitt.

Os líderes europeus já haviam demonstrado interesse em organizar uma reunião com o presidente norte-americano, na Europa, durante este fim de semana. O obbjetivo seria discutir o novo plano de paz proposto por Zelensky e apoiado por Bruxelas.

Algumas autoridades dizem, no entanto, que existem alguns pontos de atrito nesta proposta, nomeadamente em relação ao território ucraniano que Moscovo deseja e que Kiev se recusa a ceder.

Artigos Relacionados
Tópicos Conflito guerra e paz Guerra Casa Branca Estados Unidos The Wall Street Journal Keir Starmer Friedrich Merz Emmanuel Macron Steve Witkoff
Investigação
Opinião Ver mais
Gonçalo Levy Cordeiro
Gonçalo Levy Cordeiro

Greve geral ou prova de vida sindical?

Estes movimentos, que enchem a boca com “direitos dos trabalhadores” e “luta contra a exploração”, nunca se lembram de mencionar que, nos regimes que idolatram, como Cuba e a Venezuela, fazer greve é tão permitido como fazer uma piada com o ditador de serviço.

Menu shortcuts

Witkoff vai reunir-se este fim de semana com Zelensky