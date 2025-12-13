Sábado – Pense por si

Homem armado invade Universidade de Brown nos EUA: há pelo menos dois mortos

Luana Augusto
13 de dezembro de 2025
Autoridades estão à procura do suspeito.

Pelo menos duas pessoas morreram depois de um homem armado ter entrado no campus da Universidade de Brown, nos Estados Unidos. A informação está a ser avançada pela agência de notícias Associated Press, que ao citar o presidente da Câmara de Providence, Brett Smiley, afirma também que pelo menos oito pessoas ficaram feridas. O jornal  fala, no entanto, em pelo menos 20 feridos.  

A polícia norte-americana está agora à procura do suspeito. Inicialmente, a universidade informou que as autoridades colocaram um suspeito sob custódia, mas esta informação acabou desmentida. "A polícia não tem nenhum suspeito sob custódia e continua à procura de suspeitos." A mesma informação foi adiantada pelo presidente dos EUA, Donald Trump, que entretanto também já veio a desmentir.

O ataque ocorreu por volta das 16h20 locais (21h30 de Lisboa) deste sábado. A universidade enviou posteriormente um alerta aos alunos a informá-los de que havia um "atirador ativo" nas instalações. No mesmo alerta, a instituição pediu para que os alunos se escondessem e silenciassem os telemóveis.

"Tranquem as portas, silenciem os telefones e permaneçam escondidos até novo aviso. Lembrem-se: corram se estiverem no local afetado, retirem-se com segurança e se possível escondam-se. Se a retirada não for possível procurem um abrigo, lutem como último recurso."

Segundo a CNN internacional, só este ano já ocorreram mais de 70 tiroteios nos Estados Unidos.

Tópicos Alunos Crime Polícia Tiroteios Estados Unidos
