Von der Leyen diz que é momento de investir e partilhar com África

A presidente da Comissão Europeia disse esta segunda-feira, em Luanda, que este é o momento de se investir e partilhar com África, defendendo o aumento e expansão da parceria e cooperação económica entre os dois continentes.



Ursula von der Leyen, presidente da Comissão Europeia, discursa na cimeira do G20, Joanesburgo na África do Sul AP

Ursula von der Leyen procedeu à abertura do encontro empresarial AU-EU Business Fórum 2025 (nas siglas dos dois blocos e designação em inglês), que decorre na capital angolana no quadro da 7.ª cimeira União Europeia--União Africana.

A presidente da Comissão Europeia recordou que o continente europeu é o maior parceiro comercial de África, bem como os maiores investidores no continente africano, com 240 mil milhões de euros atingidos até 2023.

"Mas acho que podemos alcançar muito mais juntos, porque agora é o momento de investir em África e de partilhar com África", disse Úrsula Von der Leyen, destacando que África tem "tudo o que precisa para prosperar e formar economia global".

A responsável europeia salientou que África possui 60% dos melhores recursos solares do mundo, num momento de alta demanda global por energia limpa, sublinhado que estão no continente africano 30% das reservas minerais do mundo, recursos que irão reforçar as indústrias do futuro.

Úrsula von der Leyen frisou que "as oportunidades são claras", mas é preciso investimentos para as aproveitar, criar valor local, fortalecer a capacidade industrial, para o aumento de empregos.

"Esta é a parceria que a Europa está a lançar, de benefício mútuo, que ajude as comunidades e as indústrias de ambos os continentes a crescerem", realçou.

A presidente da Comissão Europeia disse ainda que no centro da agenda de investimento está a estratégia Global Gateway, que quando foi lançada, em 2021, comprometeu-se a investir 150 mil milhões de euros em África até 2027.

"Desde então, nós mobilizamos investimentos de mais de 120 mil milhões de euros, então estamos no bom caminho para alcançar nossos objetivos", disse Úrsula Von der Leyen.

De acordo com a presidente da Comissão Europeia, esta estratégia une Governos, bancos e negócios de ambos os lados e estão a ser feitos esforços para estender oportunidades ao setor privado.

Nos últimos meses, a União Europeia tem auscultado as empresas para ouvir as suas ideias, e estão a ser dados passos para fortalecer seu investimento, salientando que em outubro foi anunciado um novo 'hub' de investimento no Gateway Global, único ponto de entrada para investidores privados à procura de apoio da União Europeia para projetos na África subsaariana, Ásia ou América latina.

"Esta plataforma dá às empresas a oportunidade de trazer suas próprias ideias de projetos, mobilizar apoio e engajamento para a sua implementação. Este é um grande passo em frente e resposta a um pedido que muitos de vocês fizeram", explicou, apontando três formas adicionais para investimento e crescimento de negócios em África.

Para Úrsula Von der Leyen, o continente, que possui "recursos naturais em abundância e uma população jovem, dinâmica e talentosa" precisa de capital e a Global Gateway vai apoiar facilitando o acesso às finanças, oferecendo garantias, para a criação de um ambiente de confiança.

"É assim que podemos apoiar investidores para financiar projetos em mercados mais desafiadores, porque eles têm as ideias, os projetos. O que eles precisam é esse ambiente de confiança", frisou.

O apoio ao empreendedorismo, através de treino e mentoria, bem como a integração regional são também formas de apoio ao investimento e crescimento de negócios em África, disse Úrsula von der Leyen.

"África tem algum dos mais altos níveis de empreendedorismo do mundo. Então as pessoas são corajosas, mas a maioria desses negócios falham nos primeiros anos", disse.