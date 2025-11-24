Médio Oriente: Pelo menos quatro mortos em novos ataques israelitas na Faixa de Gaza

As autoridades de Gaza, controladas pelo Movimento da Resistência Islâmica (Hamas), contabilizam 340 mortos e 871 feridos em ataques israelitas desde 11 de outubro.

Pelo menos quatro pessoas morreram em novos ataques do exército israelita na Faixa de Gaza, apesar do cessar-fogo acordado em 10 de outubro, após o acordo para concretizar a primeira fase do plano apoiado pelos EUA para o enclave.



Autoridades de Gaza contabilizam 340 mortos e 871 feridos em ataques israelitas desde 11 de outubro. AP

Fontes médicas indicaram que duas das vítimas foram identificadas como Mahmud Wael al-Rifi e Ala Mazen Abu Rida, "mortos em bombardeamentos das forças de ocupação contra moradores reunidos em áreas a leste de Khan Yunis", segundo o jornal "Filastin", ligado ao Hamas.

As mesmas fontes explicaram ainda que outras duas mortes foram registadas anteriormente na região leste da Cidade de Gaza, também em decorrência de ataques realizados contra as áreas de Al-Shaf e Al-Tufah.

Segundo as mesmas fontes, 574 corpos foram recuperados dos escombros durante esse período.