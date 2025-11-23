Lula da Silva reage pela primeira vez à detenção de Bolsonaro: "Todo o mundo sabe o que ele fez"

Antigo presidente brasileiro foi detido no sábado depois de ter tentado tirar a sua pulseira eletrónica, ao queimá-la com um "ferro de soldar".

O presidente brasileiro, Lula da Silva, evitou comentar, este domingo, a detenção de Jair Bolsonaro - que este fim de semana tentou tirar a sua pulseira eletrónica ao queimá-la "por curiosidade" com um "ferro de soldar". Numa conferência de imprensa, disse apenas que "todo o mundo sabe o que ele fez" e que a justiça é que decide.



Lula da Silva reage à detenção de Bolsonaro após incidente com pulseira eletrónica AP Photo/Misper Apawu

“A primeira coisa [que quero dizer] é que eu não faço comentários sobre uma decisão da Suprema Corte. A justiça tomou uma decisão, ele foi julgado, teve todo direito à presunção de inocência. Foram praticamente dois anos e meio de investigação, de julgamento. Então, a justiça decidiu, está decidido. Ele vai cumprir com a pena que a justiça determinou, e todo mundo sabe o que ele fez”, declarou.

Esta é a primeira vez que Lula da Silva comenta publicamente a detenção do antigo presidente brasileiro. Através de África do Sul, reagiu ainda ao comentários do presidente dos EUA, Donald Trump, que este fim de semana considerou que a prisão de Bolsonaro como "muito má".

"O Trump tem que saber que somos um país soberano e que a nossa justiça decide. E o que decide esta decidido", reforçou.

Bolsonaro foi detido, no passado sábado (22), por ordem o juiz Alexandre de Moraes, depois de ter tentado retirar a sua pulseira eletrónica. O Supremo Tribunal Federal considerou que havia o risco de fuga e, por isso, decidiu deter o antigo presidente brasileiro.