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Vítima de Epstein acusa Palácio de Buckingham de encobrir príncipe André: "Não fizeram nada"

Isabel Dantas 08:33
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É acusado de divulgar informações confidenciais do governo britânico ao predador sexual.

Uma vítima do predador sexual Jeffrey Epstein acusou o Palácio de Buckingham de encobrir as ações do Príncipe André, mesmo depois de saber que o filho de Isabel II partilhava informações confidenciais do governo com o magnata norte-americano, enquanto atuou como representante especial do Reino Unido para o comércio internacional e investimento, entre 2001 e 2011.

Príncipe André é visado no processo de Epstein
Príncipe André é visado no processo de Epstein DR

Numa entrevista ao jornal The Telegraph, Jess Michaels considerou que, ao ignorar que André partilhou informações com Epstein, a monarquia inglesa acabou por falhar com Virginia Giuffre, uma das vítimas do pedófilo norte-americano que acusou diretamente André de ter abusado sexualmente dela em três ocasiões, quando tinha 17 anos. 

"É isto que fazem as instituições. Elas protegem os homens poderosos e deixam que as pessoas prejudicadas fiquem com as consequências", admitiu Jess Michaels, que diz ter sido violada por Epstein em 1991. "Há seis anos o Palácio sabia que o André não era apenas um problema, sabiam que podiam enfrentar um processo criminal. Por isso, não fizeram nada."  

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Jess Michaels lamenta que ninguém tenha pensado nas vítimas. "Ao protegê-lo lançaram dúvidas sobre Virginia Roberts Giuffre. Ela estava a dizer a verdade e não viveu o suficiente para os ver admitir isso. Isto parte-me o coração e devia partir o de toda a gente." 

Virginia Giuffre, que morreu no ano passado, alegava que tinha sido traficada por Epstein para que André mantivesse relações sexuais com ela, alegações que o príncipe negou já várias vezes.

Recorde-se que foram analisados cerca de 30 mil emails pelas autoridades britânicas e que se concluiu que André partilhou, de facto, informação confidencial do governo enquanto representante especial do Reino Unido para o comércio internacional e investimento.

O príncipe, que perdeu o estatuto de Duque de York, foi detido em fevereiro deste ano, acusado de má conduta em cargo público, após alegações de que teria passado informações governamentais e confidenciais a Epstein.

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