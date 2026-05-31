Torne-se uma pessoa carismática

Já se nasce com carisma, ou podemos trabalhar este traço na nossa personalidade? Sim, pode trabalhar o seu carisma!

Erros que não deve cometer na tentativa de se tornar uma pessoa carismática:

- Não tente ser carismático

- Colocar o foco em si, usando e começando as frases por «Eu»

- Diminuir-se, pedir constantemente desculpa

- Não cruze os braços quando fala

- Resmungar, gritar, ou discutir razão. Apesar de se pensar que revela poder ou força, revela fragilidade, vulnerabilidade e falta ade controlo emocional.

Como trabalhar o Carisma?

1-Mude de Ambiente

Em novos ambientes o cérebro entra em novidade e começa a prestar atenção a novos comportamentos e tende a calibrar. Vá a locais diferentes, interessantes ou de luxo, com pessoas mais poderosas e com quem possa aprender, mudar de ambiente assinala ao cérebro que vão acontecer coisas diferentes e faz abrir um caminho novo inconsciente e o cérebro entende que tem de fazer mudanças para encarar o novo ambiente. Em novos ambientes tende de pensar diferente e aprender coisa novas mais facilmente. Se não conseguir frequentar novos ambientes, mude o seu ambiente, a disposição da mobília, fotografias, o local onde toma café ou almoça regularmente, crie novas relações, leia sobre temas diferentes ou veja programas de televisão onde possa aprender sobre algo novo. Como cuidamos do nosso ambiente tem impacto no nosso comportamento. Se tem o teu ambiente um caos, se não arruma a casa, escritório ou carro como pode mudar a sua vida. Mude o seu ambiente para mudar o seu comportamento.

2- Domine o Tempo

Como gere o seu tempo? Controla, investe e prioriza? Diga-me como gere o seu tempo e digo-lhe como gere o seu dinheiro. Muitas pessoas gastam tempo, como gastam o dinheiro. Se desvaloriza o tempo, desvaloriza o dinheiro. Cumpra horários e compromissos. Chegar a tempo é chegar tarde.

Não diga, «não tenho tempo», quem não tem tempo é percebido como mais vulnerável, diga não tenho disponibilidade.

Tenha uma agenda online ou física e registe o seu compromisso. Esta ação tem um impacto fantástico na sua vida, liberta carga cognitiva porque deixa de ter a necessidade de se lembrar dos compromissos e consegue gerir melhor toda a sua vida e disponibilidade.

3- Jogue com a Aparência

Pode não acontecer de um dia para o outro, mas tem de acontecer. Estilo de vida, fitness, como se veste, maquilha ou penteia, boa postura, como cruza as pernas, com fala com as outras pessoas,

Coco Chanel dizia «Se te vestires mal as pessoas vão olhar para a tua roupa, se te vestires bem olham para ti». O vestir não é só a roupa, as pessoas julgam a forma como se comporta, as suas reações aos outros, como elogia, se fica confortável sobre pressão, saúde, inteligência, financeiro, social

4- Evite Anti-Hablidade sociais

As habilidades sociais ou softskills, são o que separam as pessoas de sucesso daquelas que não tem tanto sucesso, mesmo sendo até mais competentes.

Um estudo da Harvard Business Review mostrou que 65% das pessoas que aplicaram um conjunto de softskills de liderança carismáticas receberam classificações acima da média como líderes, comparativamente com os 35% que não o fizeram.

Deixo-lhe uma lista de anti habilidades sociais que deve evitar:

O crítico: Está sempre à procura de falhas na conversa estando mais preocupados em encontrar defeitos do que em compreender o que lhe estão a dizer;

O juiz: julga o que o outro está a dizer ignorando os sentimentos e opiniões do outro;

O distraído: É aquele que está presente fisicamente, mas a sua mente está num outro lugar e não presta atenção; foco no telemóvel, computador ou televisão ou simplesmente distraído;

O fugitivo: evita situações difíceis ou desconfortáveis e não consegue lidar com as emoções ou sentimentos do outro, fugindo ou acusando.

O bondoso: Está apenas a ser educado e como não está interessado na conversa dá respostas vagas e curtas.

O controlador: Tenta assumir sempre o controle da interação e direcioná-la para os seus próprios interesses, interrompendo, mudando de assunto e impondo a sua própria opinião;

O problemático: Está sempre à procura de uma maneira de discordar ou desafiar, podendo ser hostil, argumentativo e até desagradável;

O ansioso: Fica tão nervoso com a conversa que perde o foco da mensagem;

O conselheiro: oferece conselhos que ninguém lhe pediu em vez de escutar e tentar entender a situação do outro;

O investigador: faz muitas perguntas, mas não escuta as respostas, usa-as apenas como uma maneira de controlar a conversa;

O narcisista: Está mais interessado em falar sobre si mesmo do que em ouvir o interlocutor, monopoliza a conversa fazendo com que o interlocutor sinta que não está a ser ouvido;

O identificador: assume que entende o que lhe estão a dizer porque já passou por situações semelhantes, sem ouvir a experiência do outro.

Estes comportamentos podem não ser intencionais e podem ser corrigidos com prática e consciência. Ao reconhecer estes comportamentos em si e nos outros pode e deve começar a identificar os suas anti- habilidades e evitá-las.

5. Aprenda a comunicar

Os novatos falam muito os experientes não.

•Falar demais – Algumas pessoas falam mais do que o necessário, interrompendo e monopolizando a conversa. Esta atitude é prejudicial à comunicação, pois impede que os outros se expressem e se sintam ouvidos.

O que fazer: Ouça

•Simpatia Excessiva – Pode parecer uma qualidade positiva, mas pode prejudicar a comunicação porque pode ser entendida como falta de sinceridade ou uma tentativa de agradar aos outros, tornando difícil perceber os seus sentimentos e intenções.

O que fazer: Ouça

•Dar concelhos – Muitos dão conselhos quando os outros compartilham seus problemas e embora a intenção possa ser a melhor, esta postura não permite que o outro se expresse e pode ser vista como uma tentativa de assumir o controle da conversa.

O que fazer: Ouça

•Saber tudo – É a atitude típica de quem acha que sabe tudo não ouve outras perspetivas, o que impede os outros de expressarem seus pontos de vista e ideias.

O que fazer: Ouça

•Dramatizar – Algumas pessoas exageram e dramatizam as suas histórias ou situações que viveram, o que pode ser visto como um comportamento desagradável ou até mesmo falso, levando os outros a questionar a sua reputação.

O que fazer: Ouça.

6-Financeiro

Imagine estes dois cenários,

1º Na sua conta bancária tem um saldo de 10€ Vs 1 000 000€;

2ª É um pessoa que não é conhecida Vs É uma celebridade;

Acha que se vai comportar da mesma forma em ambos cenários?

Caminha da mesma forma? Entra nos locais da mesma forma? Fala da mesma forma? Frequenta os mesmos locais? Veste-se da mesma forma? O grau de confiança é o mesmo?

Acredito que muitas da resposta vão ser não. Se tem dinheiro, está financeiramente estável ou é uma celebridade vai como automaticamente comportar-se de forma diferente. O que lhe quero transmitir é que a nossa vida financeira impacta os nossos comportamentos que por sua vez vão impactar a imagem que os outros tem de si, porque em comportamentos de escassez as pessoas tendem criticar quem tem, queixar-se que não têm ou então refilar com a vida porque ainda não lhe deu o que merece. As pessoas não querem saber disso, este comportamento só afasta pessoas ou então atrai pessoas que vivem no mesmo modo de escassez.

Qual objetivo de alterar a forma de pensamento financeiro e quando me refiro ao financeiro ou celebridade, não me estou a referir a quem tem mais dinheiro na conta bancária ou é muito conhecido, estou a focar-me em trabalhar o comportamento de abundância e confiança. Mesmo não tendo comporte-se como estivesse em abundância. Se tivesse bem financeiramente como olhava, caminhava, entrava nos locais , com quem andava, quais seriam os seus interesses? Comporte-se já como se comportaria já tendo tudo.

Não lhe quero dar um guião ou lista complicada porque a maior parte das pessoas pode não se lembrar. Carisma não está naquilo que consegue, está naquilo em que se torna e como se comporta. Águias não se comportam como pardais.